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«Витязь» проиграл «Амуру», прервав свою победную серию

«Витязь» проиграл «Амуру», прервав свою победную серию
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней арене оказался сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 2:1. Победная серия подопечных Валерия Белова завершилась на шести выигранных матчах. «Тигры» выиграли второй матч из пяти последних.

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился хоккеист «Витязя» Алексей Макеев. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьем периоде «Амур» переломил ход встречи благодаря точным броскам Валентина Пьянова и Томаша Зогорны.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2018, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Витязь
Московская область
0:1 – Макеев (Головков) – 13:24 (5x5), 1:1 – Пьянов – 41:40 (5x5), 2:1 – Зогорна (Руденков) – 50:47 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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