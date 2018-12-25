«Витязь» проиграл «Амуру», прервав свою победную серию

Хабаровский «Амур» на домашней арене оказался сильнее подмосковного «Витязя», встреча завершилась со счётом 2:1. Победная серия подопечных Валерия Белова завершилась на шести выигранных матчах. «Тигры» выиграли второй матч из пяти последних.



Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился хоккеист «Витязя» Алексей Макеев. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьем периоде «Амур» переломил ход встречи благодаря точным броскам Валентина Пьянова и Томаша Зогорны.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.