Стал известен состав сборной России на МЧМ по хоккею 2019 года

Штаб молодёжной сборной России сократил количество кандидатов на попадание в заявку на чемпионат мира по хоккею 2019 года до 25 хоккеистов.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



В их число вошли:



Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»); защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).



Таким образом, расположение команды покинули защитники Даниил Валитов, Артём Волков, нападающие Артём Николаев, Иван Чехович, получившие повреждения по ходу тренировочного лагеря, а также Александр Яремчук.



По регламенту молодёжного чемпионата мира, в заявку можно включать 23 хоккеиста (20 полевых, 3 вратаря). На первом заседании директората, которое состоится сегодня, 25 декабря, команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и двух вратарей. Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже чем за два часа до каждой ближайшей игры.



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