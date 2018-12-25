Комбинация игроков «Авангарда» возглавила топ-10 голов недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала десять лучших заброшенных шайб игровой недели.



«На десятом месте Денис Платонов из «Металлурга», который завершил неплохую передачу Архипа Неколенко. Далее мы уже в 90-х на ретро-матче «Спартака» и «Сочи», а в хит-парад попала шайба Мартиньша Карсумса после отличной комбинации. В «Авангарде» Алексей Емелин стал показывать свой класс в атаке, в матче с «Северсталью» он повёл себя как настоящий форвард и получил восьмую строчку в нашем топе. Адаптация Егора Миловзорова в «Сибири» проходит гладкой, как пример его передача на Владимира Первушина. Далее невероятный проход Джастина Азеведо в матче с «Магниткой».



Пятое место получают игроки «Куньлуня» — Джастин Фонтэйн технично убрал соперника, а Войтеку Вольскому оставалось только попасть. Передача Хенри Иконена прошла через трёх соперников, а Макс Вярн не промахнулся – это четвёртое место. Бронза у Романа Старченко с умением доигрывать моменты до конца, уже лёжа он добил шайбу в ворота «Локомотива». Второй гол недели у Артёма Михеева из «Ак Барса» и его сольного прохода к воротам «Автомобилиста». Лучшая шайба недели у «Авангарда», игроки команды Илья Михеев, Евгений Медведев и Денис Зернов показали, как нужно играть в овертаймах «три-на-три»», — указано на сайте лиги.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.