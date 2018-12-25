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Евгений Григоренко стал игроком «СКА-Нева»

Евгений Григоренко стал игроком «СКА-Нева»
Хоккей / ВХЛ

Нападающий Евгений Григоренко перешёл в петербургский клуб ВХЛ «СКА-Нева», информирует официальный сайт команды. Форвард подписал контракт до конца сезона.

Недавно Григоренко покинул череповецкую «Северсталь». Евгений провёл в составе череповчан 12 игр, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-3».

26-летний Григоренко начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске. Привлекался в юниорскую сборную России. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в составе «Стальных Лисов». На высшем уровне защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Нефтехимика», «Ак Барса», «Адмирала». Евгений — обладатель Кубка Гагарина.

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