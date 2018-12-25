В. Белов: у «Витязя» выпадали игроки, это повлияло на результат

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с хабаровским «Амуром» (1:2).



«По игре для „Витязя“ всё складывалось неплохо, но проиграли третий период, что нам не совсем свойственно. Решающими стали две быстрых шайбы. Скажу так: сегодня такой результат, потому что некоторые хоккеисты „Витязя“ выпадали из игры. Когда кто-то выпадает, игра команды теряет целостность. Нас не хватило на концовку, но слабым был весь третий период. Осталась последняя игра в календарном году, готовимся к Владивостоку», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Витязь» проиграл «Амуру», прервав свою победную серию

Счёт во встрече был открыт на 14-й минуте, заброшенной шайбой отметился хоккеист «Витязя» Алексей Макеев. Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьем периоде «Амур» переломил ход встречи благодаря точным броскам Валентина Пьянова и Томаша Зогорны.