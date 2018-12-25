Нападающий Радель Фазлеев перешёл в «Ак Барс»

22-летний нападающий Радель Фазлеев перешёл в казанский «Ак Барс» и подписал контракт до конца сезона, информирует в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners. Напомним, ранее о переходе игрока сообщил «Чемпионат».



Напомним, «Филадельфия Флайерз» принял решение отказаться от услуг нападающего, выставив его на безусловный драфт отказов. Фазлеев, выбранный «лётчиками» на драфте-2014 под 168-м номером, не провёл за команду ни одной игры в Национальной хоккейной лиге.



В этом сезоне хоккеист отдал две результативные передачи в 15 матчах в Американской хоккейной лиге, где защищал цвета «Лихай Вэлли Фантомс». В прошлом сезоне Фазлеев провёл 63 игры в регулярном чемпионате АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 15 результативных передач. В плей-офф россиянин набрал 2 (0+2) очка в четырёх играх.