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И. Воробьёв: Хелльберг сыграл отчасти потому, что раньше выступал за «Куньлунь»

И. Воробьёв: Хелльберг сыграл отчасти потому, что раньше выступал за «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев прокомментировал победу над «Куньлунем» (5:3).

«Рабочая победа для нас, матч складывался непросто, но отработали — выиграли. Тяжеловато было играть в первом периоде? Много было факторов тяжёлой игры, ребята собрались и вытащили.

«Куньлунь» дома сыграл лучше, чем в «Ледовом»? Сегодня они грамотно играли от обороны. Вратарь сделал очень хорошие сейвы, но это нас не сломило. Имело ли значение, что Хелльберг в прошлом сезоне выступал за китайскую команду? Отчасти да, но там ещё пару моментов было, почему именно Магнус сыграл сегодня», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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СКА отыгрался с 0:2 и победил «Куньлунь» в Шанхае
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