Тапола: «Куньлунь» сумел бросить вызов СКА, но у них прекрасные исполнители

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).



«Эта игра подвела итог нашей домашней серии. Конечно, мы разочарованы результатом. Сегодня у нас было довольно много хорошего: мы удачно начали игру и даже повели в счёте 2:0 против такой серьёзной команды, мы смогли бросить им вызов. Но в итоге команда СКА показала, почему она является одним из грандов российского хоккея. Мы сражались, боролись, но в третьем периоде уже сил не было, и удаления пошли — всё это нас подкосило, а СКА в очередной раз доказал, что у них есть достаточно мастерства, чтобы создавать моменты и реализовывать их.



Изучали ли большинство СКА? Да, естественно, мы перед каждым матчем изучаем игру соперника в большинстве, но в этом-то и смысл, одно дело — изучать, а другое — противодействовать на льду. Малейшая ошибка, чуть-чуть потеряешь позицию, и, естественно, игроки СКА уже находят и возможность, и линии для передач, и позиции для бросков. Также они могут что-то изменить, даже если ты изучил их и начал играть как нужно, но это настолько прекрасная команда с хорошим подбором исполнителей, что они походу дела могут менять свою игру, так что на практике реализовать всё гораздо труднее.



Что я сказал игрокам после игры? Дело в настрое. Я всегда говорю игрокам, что у нас в принципе есть всё, чтобы одерживать победы в таких матчах, где всё идёт на тоненького и проходит равная борьба. Но, видимо, дело именно в настрое, нам нужно не бояться проиграть, а, наоборот, думать о том, как выиграть, в этом психологически наша главная проблема», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

СКА отыгрался с 0:2 и победил «Куньлунь» в Шанхае