Борщевский: порадовало большинство «Амура», но игра опять была сложная

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги выигранной встречи с подмосковным «Витязем» (2:1).



«Сегодня была опять очень сложная игра, никак не могли забить, не хватало остроты „Амуру“. Потом попали на контратаку соперника, два периода была напряжённая игра до гола. На третий период вышли мобилизованными, перешли на три звена и забили трудовые голы. Порадовало, что в нужный момент у „Амура“ сработало большинство и сумели довести игру до победы. Ребята боролись до конца, демонстрировали характер и сумели заработать очень нужную победу.



Играем иногда в три звена не потому, что у нас проблемы с четвёртым звеном. Просто так складываются игры.



По травмам: Корягин сейчас заболел, но тренируется с командой. По Мурыгину рано говорить о скором выходе на лёд, Кондратьев начинает тренировки с общей группой, Аликин несколько тренировок пропустил. По Коларжу и Турбину — возможно, выбыли до конца сезона», — рассказал тренер на пресс-конференции.