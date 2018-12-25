Ольшанский: Знарок не повышает голоса, может, оставляет эту функцию Брагину

Защитник молодежной сборной России Савелий Ольшанский рассказал о работе с Олегом Знарком.



Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



«Привыкла ли команда к Знарку? Конечно. Он хороший мужик. Подсказывает постоянно, указывает на различные нюансы в той или иной ситуации. Голос никогда не повышает. Может, повода нет, а может, и оставляет эту функцию на откуп Валерию Брагину.



Олег Валерьевич — специалист с огромным опытом, и к его советам надо прислушиваться. Это обязательно принесет пользу в игре. Но последнее слово за Валерием Николаевичем. Он — главный тренер молодёжной сборной, — приводит слова Ольшанского „Матч ТВ“.



Напомним, сегодня стал известен состав сборной России на МЧМ-2019 из 25 хоккеистов.

Брагин объявил состав на МЧМ. Там два лишних игрока и нет звезды Квебека Главный тренер «молодёжки» тянет с окончательным составом.