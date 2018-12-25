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Боченски: у «Барыса» впервые появились три сильных линии атаки, а не одна

Боченски: у «Барыса» впервые появились три сильных линии атаки, а не одна
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски поделился мнением об игре команды и рассказал о планах после завершения игровой карьеры.

«Я думаю, что это первый раз в истории, когда у нас есть полное погружение в игру. У нас впервые есть не одна, а целых три линии нападения, которые играют на высшем уровне. В прошлом у нас была только одна линия. Она была хороша, но остальные немного не успевали. Теперь у нас появилось второе дыхание. Нам кажется, что в этом году мы способны добиться чего угодно.

Я думаю быть менеджером — это то, что подходит мне больше всего. Тем не менее с моим опытом игры в разных лигах есть большая вероятность того, что я могу стать тренером. Сейчас я больше сосредоточен на игре в хоккей, и я хочу продолжать в том же духе. Останусь ли я в Казахстане? Если у меня не будет тут работы, то, скорее всего, я уеду. Кто же будет заниматься моей визой? Однако, возможно, я останусь», — цитирует игрока Vesti.kz.

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