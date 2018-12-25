Никита Кучеров снялся в рекламе, где зажигает все лампы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров снялся в рекламе американской страховой компании. По сюжету рекламы, россиянин ходит по торговому залу и зажигает в нём все лампы.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».



Напомним, 23 декабря в игре с «Эдмонтоном» (6:3) форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, поучаствовав почти во всех голах команды. Кучеров впервые в карьере набрал пять очков в матче Национальной хоккейной лиги.



После этого матча Никита набрал 57 (16+41) очков и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров, обойдя форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (56). Лидером гонки остаётся одноклубник канадца Микко Рантанен, набравший 59 результативных баллов.

Лучший игрок НХЛ, и это снова не про Макдэвида. Кучеров — пять очков за матч! Он просто наслаждается игрой.

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