Якубов: рады возвращению Фазлеева в родной клуб, он увеличит глубину состава

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход в команду нападающего Раделя Фазлеева. Форвард, вернувшийся из Северной Америки, подписал соглашение сроком до конца сезона.



«Мы рады, что воспитанник «Ак Барса» вернулся в родной клуб. Радель — молодой нападающий, с большим опытом игры на взрослом уровне, способный сыграть и в центре, и на фланге. Подписание контракта с Фазлеевым вписывается в стратегию развития клуба, к тому же его переход позволит «Ак Барсу» увеличить глубину состава перед плей-офф», — приводит слова функционера официальный сайт казанской команды.

Нападающий Радель Фазлеев перешёл в «Ак Барс»

В этом сезоне хоккеист отдал две результативные передачи в 15 матчах в Американской хоккейной лиге, где защищал цвета «Лихай Вэлли Фантомс». В прошлом сезоне Фазлеев провёл 63 игры в регулярном чемпионате АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 15 результативных передач. В плей-офф россиянин набрал 2 (0+2) очка в четырёх играх.