27 хоккеистов московского «Динамо» отправились на трёхматчевый выезд

Московское «Динамо» отправилось на трёхматчевую выездную серию по маршруту Хельсинки — Череповец — Рига.



В состав делегации вошли 27 хоккеистов:



вратари Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;



защитники Артём Волков, Егор Зайцев, Миика Койвисто, Андрей Миронов, Виталий Меньшиков, Илья Никулин, Алексей Пепеляев, Андрей Прибыльский, Юусо Хиетанен;



нападающие Владимир Брюквин, Патрик Закриссон, Владислав Ефремов, Руслан Карлин, Иван Игумнов, Микс Индрашис, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Кулемин, Евгений Мозер, Дмитрий Моисеев, Игорь Макаров, Семён Панкратов, Дмитрий Сидляров, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19