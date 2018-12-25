Кирилл Нижников перешёл в систему «Северстали»

Нападающий Кирилл Нижников перешёл в систему череповецкой «Северстали», подписав контракт с хоккейным клубом «Алмаз», информирует официальный сайт команды. Недавно 18-летний хоккеист покинул Северную Америку, где выступал за клуб юниорской хоккейной лиги Онтарио «Садбери».



В этом сезоне форвард забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач в 20 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 8 штрафных минутах.



Нижников является воспитанником «Спартака». Играл в канадских лигах с сезона-2014/15. В OHL Кирилл также защищал цвета «Бэрри Кольтс».



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