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Кирилл Нижников перешёл в систему «Северстали»

Кирилл Нижников перешёл в систему «Северстали»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Кирилл Нижников перешёл в систему череповецкой «Северстали», подписав контракт с хоккейным клубом «Алмаз», информирует официальный сайт команды. Недавно 18-летний хоккеист покинул Северную Америку, где выступал за клуб юниорской хоккейной лиги Онтарио «Садбери».

В этом сезоне форвард забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач в 20 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+1» и 8 штрафных минутах.

Нижников является воспитанником «Спартака». Играл в канадских лигах с сезона-2014/15. В OHL Кирилл также защищал цвета «Бэрри Кольтс».

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