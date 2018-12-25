«Салават Юлаев» отправил в список отказов Никиту Филатова

Уфимский «Салават Юлаев» отправил в список отказов нападающего Никиту Филатова, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Напомним, хоккеиста в ноябре выменяли из московского «Спартака» на Артёма Фёдорова.



28-летний Филатов после обмена принял участие в семи матчах за уфимскую команду, однако не набрал очков. Показатель полезности «-2» и 0 минут штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 11 минут за игру. В текущем сезоне нападающий записал в актив 8 (3+5) очков в 22 встречах.



Стоит отметить, что Фёдоров после обмена удачно заиграл в «Спартаке». В 12 матчах за московскую команду нападающий заработал 7 (4+3) очков.



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«Салават» очень плох. Там оставят Цулыгина и будут готовить обмены? Уфимцы чуть не проиграли «Северстали» и давно уже не показывают качественной игры.