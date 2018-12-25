Изменения в составах команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала изменения в составах команд по состоянию на 21—25 декабря.
«Адмирал»:
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Ермак» защитник Антропов Егор (19.12.2018)
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Ермак» защитник Козлов Савелий (11.12.2018)
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Ермак» нападающий Гичибеков Назир (19.12.2018)
«Ак Барс»:
— отзаявлен нападающий Савин Евгений (19.12.2018)
«Барыс»:
— отзаявлен защитник Климонтов Константин (07.12.2018)
«Витязь»:
— отзаявлен нападающий Хривик Марек (17.12.2018)
«Динамо» Рига:
— отзаявлен защитник Аляев Артём (21.12.2018)
— отзаявлен вратарь Третьяк Максим (10.12.2018)
«Куньлунь» РС:
— отзаявлен вратарь Браст Барри (05.12.2018)
«Нефтехимик»:
— дозаявлен Подшендялов Артём (23.12.2018)
«Салават Юлаев»:
— дозаявлен Рыбин Максим (23.12.2018)
«Северсталь»:
— отзаявлен нападающий Коротков Евгений (10.12.2018)
— отзаявлен нападающий Странски Матей (20.12.2018)
— отзаявлен защитник Макаров Александр (20.12.2018)
— отзаявлен нападающий Казионов Дмитрий (20.12.2018)
— отзаявлен защитник Калашников Станислав (18.12.2018)
— отзаявлен нападающий Яшин Олег (18.12.2018)
— отзаявлен защитник Верёвкин Максим (18.12.2018)
— отзаявлен вратарь Магарилов Сергей (10.12.2018)
— отзаявлен нападающий Щербина Александр (10.12.2018)
— отзаявлен нападающий Пестушко Максим (05.12.2018)
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Ижсталь» нападающий Григоренко Евгений (05.12.2018)
«Спартак»:
— отзаявлен нападающий Косов Ярослав (06.12.2018)
«Торпедо»:
— дозаявлен Аляев Артём (23.12.2018)
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «ХК Саров» нападающий Сетдиков Никита (08.12.2018)
ХК «Динамо» Москва:
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Буран» нападающий Андреев Савва (20.12.2018)
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ «Буран» защитник Долгушкин Данил (13.12.2018)
— отзаявлен защитник Вишневский Дмитрий (06.12.2018)
ЦСКА:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Звезда» М» Каницкий Евгений.
Изменения в составах команд КХЛ