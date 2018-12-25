Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Агент Панарина: шанс выйти на рынок свободных агентов иногда бывает раз в жизни

Агент Панарина: шанс выйти на рынок свободных агентов иногда бывает раз в жизни
Хоккей / НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, поделился мнением о шансах клиента выйти летом на рынок свободных агентов НХЛ.

«Мы договорились встретиться в январе. Артемий изначально не хотел ставить „Коламбус“ в трудное положение и еще прошлой весной сказал, что пока не готов подписывать новый договор. Последние полтора года я близко слежу за его контрактной ситуацией, и мы имеем представление, как будет выглядеть потенциальный договор. Но захочет ли он попытать счастья на рынке — увидим. Такой шанс игроку НХЛ часто выпадает только один раз в жизни», — приводит слова Мильштейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин – самый молодой. 10 главных выводов из первой части сезона НХЛ
За океаном уже почти сыграна первая половина «регулярки».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент