Агент Панарина: шанс выйти на рынок свободных агентов иногда бывает раз в жизни

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, поделился мнением о шансах клиента выйти летом на рынок свободных агентов НХЛ.



«Мы договорились встретиться в январе. Артемий изначально не хотел ставить „Коламбус“ в трудное положение и еще прошлой весной сказал, что пока не готов подписывать новый договор. Последние полтора года я близко слежу за его контрактной ситуацией, и мы имеем представление, как будет выглядеть потенциальный договор. Но захочет ли он попытать счастья на рынке — увидим. Такой шанс игроку НХЛ часто выпадает только один раз в жизни», — приводит слова Мильштейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.