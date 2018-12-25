Чиассон: не знаю, кто может сравниться с «Тампой» по глубине состава

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Алекс Чиассон поделился мнением об игре «Тампа-Бэй Лайтнинг» в нынешнем сезоне. Хоккеист отметил, что у «молний» глубокий состав, и результат может сделать любая тройка.



«У них одна из лучших команд в лиге не только в этом сезоне, но и вообще последние годы. Я не знаю, кто может с ними сравниться по глубине состава — каждая из первых трех троек способна сделать результат. Да и с четвертым звеном не расслабишься — эти ребята способны играть быстро и одновременно жестко. Про оборону и говорить не приходится — там собраны настоящие мастера», — приводит слова слова нападающего официальный сайт НХЛ.



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