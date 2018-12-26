Кравцов: готов закончить сезон в НХЛ, если «Трактор» не выйдет в плей-офф

Форвард молодёжной сборной России и «Трактора» Виталий Кравцов, выбранный клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под девятым номером на драфте-2018, рассказал, когда дебютирует в составе американской команды.

«Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. С «Трактором» контракт действует до лета следующего года. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю всё, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше.

При этом подкупает то, как «Рейнджерс» следят за мной. Постоянно выходят на связь, дают какие-то рекомендации, интересуются моим мнением по разным игровым вопросам. Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит, я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ», — приводят слова Кравцова «Известия».