Нападающий Макс Комтуа назначен капитаном сборной Канады на МЧМ-2019

Нападающий «Анахайм Дакс» Максим Комтуа назначен капитаном молодёжной сборной Канады на предстоящем молодёжном чемпионате мира — 2019, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

Его ассистентами стали форварды Джарет Андерсон-Нолан («Спокейн», WHL) и Иан Митчелл (университет Денвера), а также защитник Эван Бушар («Лондон», OHL).

19-летний Комтуа единственный игрок в составе канадцев, кто выступал на прошлом МЧМ в Баффало и выиграл золотые медали.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Комтуа сыграл в 10 матчах за основную команду, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью передачами при показателе полезности «+3». После этого из-за травмы был отправлен в клуб QMJHL «Драммондвиль Вольтижурс».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.