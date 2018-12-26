Фурх: «Северсталь» неплохо играет, просто нам не везёт

Голкипер «Северстали» Доминик Фурх оценил работу нового главного тренера Андрея Разина, а также рассказал о нынешних проблемах череповецкой команды.

«С приходом Разина мы стараемся играть более активно. Тренер хочет, чтобы защитники не держали шайбу за воротами, а сразу бежали вперёд. В первых матчах при Разине мы прервали серию поражений. Сейчас у нас опять есть трудности, но надеюсь, дальше всё будет лучше и лучше.

Что касается проблем с игрой в атаке, то нам надо чаще бросать по чужим воротам — что-нибудь да залетит. Будут голы, добавится уверенности и в дальнейшем психологически станет полегче. В принципе мы играем неплохо, создаём моменты, но пока не везёт», — приводят слова Фурха «Известия».