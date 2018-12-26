Кравцов: у сборной России сильная команда, главное — не впасть в эйфорию

Форвард молодёжной сборной России и «Трактора» Виталий Кравцов поделился ожиданиями от предстоящего молодёжного чемпионата мира — 2019 в Канаде.

«Испытываю волнение — всё-таки это первое соревнование такого уровня в моей карьере. На международной арене мне пока не доводилось играть. Но нацелен выкладываться на полную катушку и сделать всё, чтобы помочь команде выиграть золото.

Быстро ли перестроился на игру в центре? Мне везде нравится играть. Главное, чтобы чаще выпускали на лёд, давали больше игрового времени. Тем более с Денисенко и Коваленко быстро образовалась «химия», так что будем стараться улучшать свою игру. К тому же, меня пробовали на этой позиции в олимпийской сборной, так что уже привык. Но посмотрим, какие сочетания тренеры выберут на первых матчах МЧМ и по ходу турнира. Может быть, мне снова поменяют позицию и вернут на край.

Конкуренция в составе? Хоккей — это всегда сплошная конкуренция. Надо просто выходить в каждом матче и доказывать своё право быть в составе. Команда у нас действительно сильная. Четыре равных звена, каждый может и забросить шайбу, и отработать в обороне. Но теперь главное — не впасть в эйфорию. Впереди очень тяжёлые недели, когда каждый должен извлечь из себя максимум того, чего умеет», — приводят слова Кравцова «Известия».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.