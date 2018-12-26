«Автомобилист» сразится с «Авангардом» и другие матчи дня

Сегодня, 26 декабря, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно сразу восемь матчей. «Чемпионат» предлагает читателям спрогнозировать исходы следующих встреч:

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

— «Автомобилист» – «Авангард»

— «Салават Юлаев» – «Сибирь»

— «Трактор» – «Динамо» Мн

— «Динамо» Р – «Нефтехимик»

— «Слован» – «Торпедо»

— «Северсталь» – «Спартак»

— «Спартак» – «Салават Юлаев»

— ХК «Сочи» – «Ак Барс»

— «Йокерит» – «Динамо» М.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.