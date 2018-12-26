Стали известны сочетания сборной России на тренировке перед стартом МЧМ

Молодёжная сборная России провела первую тренировку на льду главной арены чемпионата мира 2019 года – 19-тысячной «Роджерс Арены» в Ванкувере, информирует официальный сайт ФХР. «Молодёжка» занималась в следующих сочетаниях:

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

«Белые»: Саморуков – Рубинчик, Денисенко – Кравцов – Костин;

«Синие»: Алексеев – Романов, Коваленко – Шэн – Старков;

«Красные»: Ил.Морозов – Журавлёв, Муранов – Галимов – Слепец;

«Зеленые»: Калабушкин – Ольшанский, Марченко – Ив.Морозов – Подколзин;

«Черные»: Хованов, Шашков.

Свой стартовый матч на турнире сборная России проведёт 28 декабря в 0.00 мск. Соперник – сборная Дании.

Не попали в заявку на турнир защитники Евгений Калабушкин и Савелий Ольшанский, нападающие Александр Хованов и Никита Шашков. Добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже чем за два часа до каждой ближайшей игры.