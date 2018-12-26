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Чехович: язык мой — враг мой

Чехович: язык мой — враг мой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба главной юниорской лиги Квебека «Байе-Комо Драккар» Иван Чехович прокомментировал решение тренерского штаба молодёжной сборной России не включить его в заявку на чемпионат мира 2019 года.

«Язык мой — враг мой. Живём дальше. Merry Xmas everybody», — написал Чехович в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Ивана Чеховича

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ивана Чеховича.

В этом сезоне 19-летний Чехович забросил 29 шайб и сделал 26 результативных передач в 33 матчах регулярного чемпионата QMJHL.

Заявка сборной России на МЧМ:

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлёв («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);

Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

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