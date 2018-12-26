Костин: быть капитаном для меня большая честь, я очень горд доверенной ролью

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал решение выбрать его капитаном национальной команды, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира 2019 года. Альтернативные капитаны – нападающий Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков.

«Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд, что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их.



Мы все понимаем, сколько болельщиков будет не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать», – цитирует Костина официальный сайт ФХР.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.