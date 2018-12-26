Вячеслав Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нефтехимика», сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

«Отставка Назарова? Высшее руководство клуба приняло такое решение. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Буцаев», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений. На прошлой неделе Назаров вошёл в совет директоров клуба.



Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).