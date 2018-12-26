Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Вячеслав Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нефтехимика»

Вячеслав Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ

Вячеслав Буцаев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Нефтехимика», сообщил генеральный директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

«Отставка Назарова? Высшее руководство клуба приняло такое решение. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Буцаев», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей. Под руководством Назарова в этом сезоне «волки» одержали 15 побед и потерпели 27 поражений. На прошлой неделе Назаров вошёл в совет директоров клуба.

Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).

Назаров: «Нефтехимик» не фаворит гонки за плей-офф, отставка — рабочая ситуация
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент