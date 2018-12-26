Комтуа: сборная Канады готова к МЧМ, 2:5 с Финляндией уже забыты

Капитан сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2019 года Макс Комтуа поделился ожиданиями от старта турнира.



«Мы готовы. У нас была хорошая последняя тренировка, мы много разговаривали о последнем контрольном матче с финнами, когда было поражение со счётом 2:5. Мы уже перевернули эту страницу, пришло время двигаться дальше. Завтра мы будем готовы стартовать.



Что касается моего назначения на пост капитана сборной, то у меня просто нет слов. Я благодарен ребятам и тренерскому штабу, для меня это большая честь. У нас в сборной 11 капитанов клубных команд, поэтому я польщён тем, что выбрали меня», — сказал Комтуа в эфире TSN.



Форвард является единственным игроком в сборной Канады, который второй год подряд будет участвовать в МЧМ после прошлогоднего завоевания золота. Сборная Канады начинает выступления на турнире матчем с командой Дании.

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