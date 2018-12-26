Forbes: доходы КХЛ от реализации телеправ почти в четыре раза меньше, чем в NLA

Журнал Forbes привёл сравнительные данные по доходам от телеправ в чемпионате Швейцарии (NLA) и Континентальной хоккейной лиге.
По действующему до 2022 года пятилетнему контракту NLA с компанией UPC общий доход от реализации телеправ составляет 35 млн швейцарских франков за сезон. Согласно отчёту Ernst & Young, доход КХЛ по аналогичной статье – 640 млн рублей, или 9,2 млн франков.
Отмечается также, что в Швейцарии доходы от телеправ (после прочих выплат, включая комиссию агентству) распределяются поровну между всеми клубами. Каждый клуб получает около двух млн франков, вне зависимости от результатов в чемпионате. Международные телеправа принадлежат вещателю, но они не приносят серьёзного дохода — лишь несколько сотен тысяч франков.
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