Коротаев: работал в магазине экипировки, когда позвонили из Нижнекамска

Голкипер «Нефтехимика» Фёдор Коротаев рассказал, как попал в систему нижнекамского клуба.

В 2015 году Коротаев уже был близок к тому, чтобы перейти в систему «Нефтехимика». Но для этого нужно было расторгнуть соглашение с «Сахалинскими Акулами». Однако клуб прекратил своё существование, а права на хоккеистов достались другому клубу МХЛ, «Тайфуну». Процесс разрыва контракта превратился в целую эпопею, и момент для переезда в Нижнекамск был упущен.

«Тогда, наверное, впервые в жизни посетила мысль, что с хоккеем у меня не очень складывается. Я вернулся в Москву и устроился консультантом в магазин хоккейной экипировки рядом со стадионом «Динамо», проработал там почти месяц… Вдруг раздался звонок из Нижнекамска: «Приезжай к нам, поиграешь в «Реакторе».

Мы хорошо дружим с Алексеем Красиковым, который играет в «Сибири». Я позвонил ему, посоветовался. Сошлись на том, что, раз представился шанс, им надо пользоваться. Хотя я пропустил, по сути, всю предсезонную подготовку.

Дебют в КХЛ? Отлично помню первый бросок по своим воротам. Вижу момент, думаю: сейчас легко схвачу её, но шайба ударяется в ребро ловушки и улетает куда-то мимо. Тогда дал себе установку: «Федя, надо собраться!» Хотя первые несколько минут матча не мог поверить в происходящее: я же ещё два года назад думал заканчивать, работал в магазине, а теперь на льду в матче КХЛ играю против лидера сезона», — цитирует Коротаева официальный сайт КХЛ.