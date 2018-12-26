Тренер «Ак Барса» рассказал об изменениях в составе перед матчем с «Сочи»

Тренер «Ак Барса» Александр Смирнов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 26 декабря, начало встречи — в 19:30 мск. В предыдущей игре команда Зинэтула Билялетдинова проиграла минскому «Динамо» (2:3).

«Свитов возвращается в состав, возвращаются также Ткачёв и Андрей Марков. Андрей Попов сегодня не будет играть, дали ему немного отдохнуть.

К сожалению, в Минске мы допустили ошибки, которые позволяли сопернику проводить быстрые контратаки. Может быть, это было связано с тем, что хотели отыграться, было очень много желания, поэтому рисковали где-то. Мы поговорили с ребятами, сегодня нужно просто исключить все эти моменты. «Сочи» играет в атакующий хоккей, игроки хорошо двигаются, создают много моментов. Нам нужно грамотно сыграть в обороне и сделать поправки на те моменты, о которых мы говорили», — цитирует Смирнова официальный сайт «Ак Барса».