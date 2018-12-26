Главный тренер Дании U20: когда-нибудь Россия перестанет нас недооценивать

Главный тренер молодёжной сборной Дании Олаф Эллер поделился ожиданиями от матча с Россией на чемпионате мира 2019 года. Игра состоится 28 декабря, начало встречи — в 00:00 мск.

«У нас были большие успехи против России. Мне кажется, когда-нибудь настанет момент, когда Россия перестанет нас недооценивать. Но когда это случится, нам станет труднее играть против них.



Я видел, как Россия играет против Швейцарии. Это очень искусная команда. У них очень хорошие защитники, очень хорошие вратари, есть индивидуальные навыки, которые сразу бросаются в лицо. Это делает их очень конкурентной и хорошей командной», —цитирует Эллера Sport24.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.