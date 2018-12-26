«Сибирь» расторгла контракт с Сергеем Барбашевым

Хоккейный клуб «Сибирь» и форвард Сергей Барбашев расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт новосибирского клуба. 24 сентября нападающий был отправлен в список отказов, а затем был переведён в фарм-клуб, где и находился по сегодняшний день.

26-летний форвард в этом сезоне провёл за «Сибирь» 14 матчей, в которых не отметился заброшенными шайбами и сделал одну результативную передачу. В 18 играх ВХЛ за новокузнецкий «Металлург» он набрал 17 (8+9) очков при полезности «+10».



Барбашев выступает в КХЛ с сезона-2010/11. Он защищал цвета таких команд, как ЦСКА и «Адмирал». В общей сложности Сергей провёл 210 матчей в лиге, забросив 14 шайб и сделав 21 результативную передачу при показателе полезности «-8» и 67 минутах штрафного времени.