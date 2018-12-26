Кравчук: от Кравцова большие ожидания, надеюсь, его не испортят агенты

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением об игре нападающего молодёжной сборной России Виталия Кравцова.

«Костин и Кравцов поиграли с мастеровитыми игроками и почувствовали, к чему нужно готовиться. Скорости, борьба, постоянное давление и ожидание от штаба и партнёров. Безусловно, это большая школа. Кравцова я видел в действии, когда мы с “Куньлунем” приехали на мемориал Ромазана в прошлом году. Тогда он был “масочником”, но мальчишка очень талантливый, с большим будущим. Надеюсь, его не испортят агенты, и люди вокруг него повлияют только с положительной стороны. Понятно, что от него большие ожидания и он потянет команду на этом чемпионате мира.



Кравцов выходит в центре, хотя всю карьеру играет на фланге? Может, у него есть задатки, которые увидел Валерий Брагин. Я не видел его в деле на этой позиции. Тем более в ситуации, когда качественных центральных не хватает. Есть все предпосылки, чтобы Кравцов сыграл ярко, результативно и на команду в первую очередь. Всё зависит от того, насколько он справится с грузом ответственности. Если окажется готов, проблем не будет», — цитирует Кравчука «Команда России».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.