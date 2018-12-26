Нападающий «Слована» Михал Ржепик продолжит карьеру в «Витязе», информирует официальный сайт подмосковного клуба.

В этом сезоне чешский нападающий принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, забросив 10 шайб и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч Ржепик проводил на льду 17 минут 39 секунд.

За карьеру в КХЛ 29-летний форвард также защищал цвета таких клубов, как пражский «Лев» и «Трактор». В общей сложности за пять сезонов в лиге Михал сыграл 219 матчей и набрал 79 (39+40) очков при полезности «-21».

Ржепик в составе национальной команды является трёхкратным участником чемпионатов мира (2016-2018) и участником Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.