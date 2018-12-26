«Салават» — «Сибирь»: Рыбин сыграет в третьем звене хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Майоров;

Елизаров, Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;

Воробей — Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко.