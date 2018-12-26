«Салават» — «Сибирь»: Рыбин сыграет в третьем звене хозяев

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Майоров;
Елизаров, Терещенко, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Михайлов — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Карон — Пешехонов — Шаров;
Воробей — Климонтов, Первушин — Романцев — Ткаченко.
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