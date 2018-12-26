«Автомобилист» — «Авангард»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и хоккейного клуба «Авангард» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Трямкин — Василевский, Гареев — Паре — Секстон;

Мамкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Грачёв;

Переляев — Лямин, Рассейкин — Торченюк — Сетдиков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Покка, Шумаков — Деарне — Петров;

Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Кошелев;

Пивцакин, Фисенко — Стась — Галимов, Манукян.



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