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«Автомобилист» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Автомобилист» — «Авангард»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и хоккейного клуба «Авангард» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Трямкин — Василевский, Гареев — Паре — Секстон;
Мамкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Грачёв;
Переляев — Лямин, Рассейкин — Торченюк — Сетдиков.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Покка, Шумаков — Деарне — Петров;
Березин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Кошелев;
Пивцакин, Фисенко — Стась — Галимов, Манукян.

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