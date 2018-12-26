Стали известны составы рижского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 18:00 мск. «Нефтехимик» проведёт первый матч после увольнения Андрея Назарова с поста главного тренера, команду на игру выведет Вячеслав Буцаев.
«Динамо» (Рига):
Билялов (Гудлевскис);
Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батня — Гегерис;
Алишаускас — Зиле, Маренис — Макмиллан — Гиллис;
Балинскис — Майоне, Дарзиньш — Виделль — Дзиерикалс;
Павловс — Берзиньш, Калнс — Джериньш — Редлихс.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Брынцев — Полашек, Галимов — Куликов — Косов;
Сергеев — Мусин, Няттинен — Нестрашил — Пуустинен;
Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Падакин — Порядин;
Волгин, Шафигуллин — Шарифьянов — Хайруллин; Здунов.
«Динамо» Р — «Нефтехимик»: стал известен состав гостей на первый матч Буцаева