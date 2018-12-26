«Динамо» Р — «Нефтехимик»: стал известен состав гостей на первый матч Буцаева

Стали известны составы рижского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 18:00 мск. «Нефтехимик» проведёт первый матч после увольнения Андрея Назарова с поста главного тренера, команду на игру выведет Вячеслав Буцаев.



«Динамо» (Рига):



Билялов (Гудлевскис);

Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батня — Гегерис;

Алишаускас — Зиле, Маренис — Макмиллан — Гиллис;

Балинскис — Майоне, Дарзиньш — Виделль — Дзиерикалс;

Павловс — Берзиньш, Калнс — Джериньш — Редлихс.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Брынцев — Полашек, Галимов — Куликов — Косов;

Сергеев — Мусин, Няттинен — Нестрашил — Пуустинен;

Огурцов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Падакин — Порядин;

Волгин, Шафигуллин — Шарифьянов — Хайруллин; Здунов.