Роузен: чтобы стать MVP, Овечкину нужно набрать не менее 100 очков за сезон

Редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен прокомментировал возможность лучшего снайпера сезона Александра Овечкина завоевать «Харт Трофи» (приз самому ценному хоккеисту) в нынешнем сезоне.



«Рассмотрение такой возможности вполне логично, особенно если учесть, что он уже сотворил в регулярном чемпионате — 29 голов в 35 матчах. Если Овечкин забьёт не менее 60 голов и финиширует не менее чем со 100 очками в копилке, а «Вашингтон» выиграет свой дивизион, тогда он возьмёт «Харта». Но сохранить свой нынешний темп Александру будет очень непросто. Процент реализации его бросков составляет 20,6%, что на 8% выше, чем средний по лиге, так что регрессия возможна. Это не означает, что Ови не забьёт 50 голов и не наберёт 70-90 очков. Но достойных кандидатов на «Харта» много — тот же Никита Кучеров, Коннор Макдэвид или Джек Айкел», — приводит слова Роузена официальный сайт НХЛ.



На счету Овечкина 44 (29+15) очка в 35 матчах сезона.