Барри Браст подписал контракт с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», нижегородское «Торпедо» подписало контракт с голкипером Барри Брастом. Напомним, 5 декабря канадский голкипер покинул китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон.



35-летний Браст пополнил состав китайского клуба по ходу сезона и одержал четыре победы в девяти матчах при коэффициенте надёжности 3,11 и проценте отражённых бросков 89,5. В дебютной игре в составе «Куньлуня» канадский голкипер одержал победу в гостевом матче с ЦСКА.



Ранее Браст выступал в КХЛ на протяжении четырёх сезонов (2013-2017) в составе хорватского «Медвешчака», «Югры» и братиславского «Слована».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»