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Уиркош: все болельщики встречают Рождество с Кубком Шпенглера или с МЧМ

Уиркош: все болельщики встречают Рождество с Кубком Шпенглера или с МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился впечатлениями от вызова в сборную Канады на Кубок Шпенглера.

«Всегда почётно надевать джерси своей страны. Когда тебя зовут в сборную, надо говорить «да!». Кубок Шпенглера — важный турнир для канадцев. Также это важное событие для моей семьи.

Все люди, интересующиеся хоккеем, встречают Рождество либо вместе с молодёжным чемпионатом мира, либо вместе с Кубком Шпенглера. Они встают пораньше и смотрят трансляции из Европы. Здорово, когда молодёжный чемпионат проходит в Северной Америке: есть возможность утром смотреть один турнир, а вечером — другой. В детстве я точно так же проводил своё время между Рождеством и Новым годом», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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