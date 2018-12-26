Уиркош: все болельщики встречают Рождество с Кубком Шпенглера или с МЧМ

Защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился впечатлениями от вызова в сборную Канады на Кубок Шпенглера.



«Всегда почётно надевать джерси своей страны. Когда тебя зовут в сборную, надо говорить «да!». Кубок Шпенглера — важный турнир для канадцев. Также это важное событие для моей семьи.



Все люди, интересующиеся хоккеем, встречают Рождество либо вместе с молодёжным чемпионатом мира, либо вместе с Кубком Шпенглера. Они встают пораньше и смотрят трансляции из Европы. Здорово, когда молодёжный чемпионат проходит в Северной Америке: есть возможность утром смотреть один турнир, а вечером — другой. В детстве я точно так же проводил своё время между Рождеством и Новым годом», — цитирует игрока официальный сайт клуба.