«Северсталь» — «Спартак»: у хозяев дебютирует Якимов

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев дебютирует Богдан Якимов.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Лекомцев — Корнеев, Гераськин — Трубачёв — Вовченко;

Хохлов — Мегалинский, Монахов — Якимов — Михнов;

Кулда — Кудако, Эштон — Бабенко — Николишин;

Хабаров, Купцов — Бодров — Лапенков, Захарчук.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Осипов, Лисин — Ганзл — Никонцев;

Злобин — Черных — Лещенко, Круженков.