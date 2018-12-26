Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 19:30 мск. В составе хозяев дебютирует Богдан Якимов.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Лекомцев — Корнеев, Гераськин — Трубачёв — Вовченко;
Хохлов — Мегалинский, Монахов — Якимов — Михнов;
Кулда — Кудако, Эштон — Бабенко — Николишин;
Хабаров, Купцов — Бодров — Лапенков, Захарчук.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Осипов, Лисин — Ганзл — Никонцев;
Злобин — Черных — Лещенко, Круженков.
«Северсталь» — «Спартак»: у хозяев дебютирует Якимов