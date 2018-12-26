«Сочи» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



ХК «Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Щитов, Бакош — Коллинз — Шмелёв;

Рыков — Пайгин, Мосалёв — Калетник — Архипов;

Будкин, Капустин — Томилин — Акмальдинов, Алтыбармакян.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Постма, Секач — Азеведу — Зарипов;

Батыршин — Лямкин, Глухов — Основин — Галиев;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.



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