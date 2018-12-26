«Салават Юлаев» уступил «Сибири», проиграв второй матч подряд

«Салават Юлаев» уступил «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Уфе и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Андриевского.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке шайба дважды оказалась в воротах уфимского клуба. Сначала хозяев огорчил Дмитрий Саюстов, а затем точным броском отметился Юкка Пельтола. Подопечные Николая Цулыгина отыграли один гол за четыре минуты до сирены об окончании третьего периода стараниями Дмитрия Кугрышева, но на большее их не хватило.



«Сибирь» прервала серию из двух поражений, а уфимский клуб проиграл во второй раз подряд.