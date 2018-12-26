«Автомобилист» обыграл «Авангард» и продлил победную серию до четырёх матчей

«Автомобилист» встречался с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



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Стефан Да Коста открыл счёт, огорчив вратаря омского клуба Игоря Бобкова уже на 36-й секунде. На 7-й минуте преимущество хозяев укрепил Анатолий Голышев. Омичи отыграли один гол в середине второго игрового отрезка усилиями Сергея Широкова. На 1-й минуте третьего периода «ястребы» восстановили равновесие благодаря Илье Михееву, но команда Андрея Мартемьянова сумела снова выйти вперёд благодаря голу Артёма Гареева.

«Автомобилист» продлил победную серию до четырёх матчей, омская команда проиграла во второй раз за последние три игры.