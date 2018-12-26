«Металлург» стартовал с победы на Кубке Шпенглера

Магнитогорский «Металлург» переиграл «Оцеларжи Тршинец» в матче Кубка Шпенглера. Игра закончилась со счётом 2:1 Б в пользу российской команды.



Мартин Адамски огорчил «Магнитку» в начале второго периода. Команда Йозефа Яндача восстановила паритет в третьей двадцатиминутке благодаря Максиму Матушкину. Командам не удалось выявить победителя ни в основное время, ни в овертайме, а в серии буллитов удача оказалась на стороне «Металлурга».



В группе с «Магниткой» и «Оцеларжи Тршинец» также выступает финский клуб «КалПа». Уральцы встретятся со скандинавской командой 28 декабря. В другую группу попали швейцарский «Давос», сборная Канады и немецкий клуб «Томас Сабо Айс Тайгерс». Во втором матче игрового дня канадская команда встретится с «Давосом».