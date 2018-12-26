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«Металлург» стартовал с победы на Кубке Шпенглера

«Металлург» стартовал с победы на Кубке Шпенглера
Хоккей / Прочие

Магнитогорский «Металлург» переиграл «Оцеларжи Тршинец» в матче Кубка Шпенглера. Игра закончилась со счётом 2:1 Б в пользу российской команды.

Мартин Адамски огорчил «Магнитку» в начале второго периода. Команда Йозефа Яндача восстановила паритет в третьей двадцатиминутке благодаря Максиму Матушкину. Командам не удалось выявить победителя ни в основное время, ни в овертайме, а в серии буллитов удача оказалась на стороне «Металлурга».

В группе с «Магниткой» и «Оцеларжи Тршинец» также выступает финский клуб «КалПа». Уральцы встретятся со скандинавской командой 28 декабря. В другую группу попали швейцарский «Давос», сборная Канады и немецкий клуб «Томас Сабо Айс Тайгерс». Во втором матче игрового дня канадская команда встретится с «Давосом».

Кубок Шпенглера
26 декабря 2018, среда. 17:10 МСК
Оцеларжи Тршинец
Тршинец
1:2
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Адамски (Рот, Свачина) – 22:58 (5x5), 1:1 – Матушкин (Расмуссен, Пакаринен) – 52:55 (5x5), 1:2 – Любимов – 65:00 ( ПБ)
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