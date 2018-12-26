Андриевский: «Сибирь» понравилась во многих аспектах, особенно в командном духе

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал результат выездного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Здорово, конечно, что мы сегодня выиграли. Понравилась сегодня команда во многих аспектах, особенно в командном духе, то есть сегодня играли, как говорится, один за всех и все за одного. Считаю, что здорово смотрелись в первых двух периодах, в третьем перешли на удержание счёта. Ну а так, как говорится, жизнь продолжается, у нас через день опять игра, готовимся к ней», — передает слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке шайба дважды оказалась в воротах уфимского клуба. Сначала хозяев огорчил Дмитрий Саюстов, а затем точным броском отметился Юкка Пельтола. Подопечные Николая Цулыгина отыграли один гол за четыре минуты до сирены об окончании третьего периода стараниями Дмитрия Кугрышева, но на большее их не хватило.

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