«Северсталь» — «Спартак»: Иван Николишин забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий «Северстали» Иван Николишин отметился дебютным голом в Континентальной хоккейной лиге.



Это произошло по ходу первого периода домашнего матча регулярного чемпионата со «Спартаком». Форвард замкнул передачу на пятаке.

Видео гола Николишина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



18 декабря Николишина обменяли из ЦСКА в «Северсталь» на форвардов Леонида Климова и Айрата Замалиева. 22-летний Николишин выступал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге, в текущем чемпионате нападающий провёл 33 матча, набрав 24 (8+16) балла при показателе полезности «+8».

До игры со «Спартаком» Николишин провёл два матча в составе череповецкого клуба, но не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».