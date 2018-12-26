Мартемьянов: Кольцов выбыл из строя на две-четыре недели

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2).



«Благодарю команду за правильную игру, выполнили задание практически на сто процентов. Благодарю команду за самоотверженность, сегодня выходили играть на победу. Очень хороший соперник, команда сбалансированная, с поставленной игрой. Игра была равной. К кому удача повернулась лицом, тот и выиграл. Возможно, удача была на нашей стороне, мы больше хотели. В обороне отыграли сегодня неплохо, мне понравилось. Спасибо также нашему вратарю, держал в игре. Повторю, что команда соперника на ходу, в хорошей форме, игра была тяжёлая.



Кольцов выбыл на две-четыре недели, но тренируется в зале. У нас нет сильно больных. Если больные ноги, то руки работают. Команда находится в тонусе. Ждём. Парни потихоньку уже катаются — Литовченко, Попов, Крикунов. Думаю, что после новогоднего перерыва уже будут в строю.



Как будем его использовать Казионова? Да, он уже здесь, завтра приступает к тренировкам. Понимание есть всегда, как использовать игроков. По поводу возможного отдыха для Коваржа — дальше будет видно.



Первый период был равный. Мы забили, а им не удалось забить. Ещё раз повторю, что игра была равная. Никто из соперников сильно не доминировал, шайба могла залететь и в ту, и в другую сторону. Мне очень понравился матч по напряжению», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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